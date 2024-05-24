Орбан неочікувано висміяв Путіна та армію РФ — відео

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іронічно зазначив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи вирішить розпочати війну проти НАТО, оскільки навіть в Україні не зміг добитися успіхів.
Орбан вважає армію РФ “недостатньо сильною”
За словами угорського політика, який відомий своєю проросійською позицією, армія РФ вже продемонструвала свої межі в Україні та виявилися недостатньо сильною для швидкої перемоги, на яку розраховувала.
Поплічник Путіна раптом загадав про те, що військовий потенціал РФ жодним чином не може зрівнятися з ресурсами та можливостями Альянсу, тому блоку не варто непокоїтися з приводу можливого вторгнення країни-агресорки.
Орбан вважає, що Захід хочуть втягнути в російсько-українську війну
За словами проросійського політика, він розцінює попередження різних політиків про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.
Попри це, поплічник Путіна додав, що підтримує посилення угорської армії, адже може настати момент, коли Будапешту також доведеться захищатися.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-