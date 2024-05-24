Орбан неочікувано висміяв Путіна та армію РФ — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан неочікувано висміяв Путіна та армію РФ — відео

Віктор Орбан
Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іронічно зазначив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи вирішить розпочати війну проти НАТО, оскільки навіть в Україні не зміг добитися успіхів.

Орбан вважає армію РФ “недостатньо сильною”

За словами угорського політика, який відомий своєю проросійською позицією, армія РФ вже продемонструвала свої межі в Україні та виявилися недостатньо сильною для швидкої перемоги, на яку розраховувала.

Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Поплічник Путіна раптом загадав про те, що військовий потенціал РФ жодним чином не може зрівнятися з ресурсами та можливостями Альянсу, тому блоку не варто непокоїтися з приводу можливого вторгнення країни-агресорки.

Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі, — озвучив свій прогноз угорський лідер.

Орбан вважає, що Захід хочуть втягнути в російсько-українську війну

За словами проросійського політика, він розцінює попередження різних політиків про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі і Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: підготовка до вступу Європи у війну, — заявив Орбан.

Попри це, поплічник Путіна додав, що підтримує посилення угорської армії, адже може настати момент, коли Будапешту також доведеться захищатися.

Потрібна армія, солдат, підготовка, вміння захищатися. Угорська армія ще недостатньо сильна для цього, але ми на шляху до її посилення.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поплічник Орбана несподівано розкритикував Путіна та заступився за Україну
Жолт Немет
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан заявив про підтримку "китайського мирного плану" для України
Орбан і Сі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Замах на Фіцо. Орбан переймається станом здоров'я прем’єра Словаччини
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?