Орбан неочікувано висміяв Путіна та армію РФ — відео

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іронічно зазначив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи вирішить розпочати війну проти НАТО, оскільки навіть в Україні не зміг добитися успіхів.

Орбан вважає армію РФ “недостатньо сильною”

За словами угорського політика, який відомий своєю проросійською позицією, армія РФ вже продемонструвала свої межі в Україні та виявилися недостатньо сильною для швидкої перемоги, на яку розраховувала.

Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Поплічник Путіна раптом загадав про те, що військовий потенціал РФ жодним чином не може зрівнятися з ресурсами та можливостями Альянсу, тому блоку не варто непокоїтися з приводу можливого вторгнення країни-агресорки.

Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі, — озвучив свій прогноз угорський лідер. Поширити

Орбан вважає, що Захід хочуть втягнути в російсько-українську війну

За словами проросійського політика, він розцінює попередження різних політиків про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі і Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: підготовка до вступу Європи у війну, — заявив Орбан. Поширити

Попри це, поплічник Путіна додав, що підтримує посилення угорської армії, адже може настати момент, коли Будапешту також доведеться захищатися.