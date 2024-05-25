По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, он хочет, чтобы партнеры НАТО, предоставляющие оружие Украине, немедленно рассмотрели вопрос отмены запрета на его использование для поражения военных объектов в России.

Столтенберг хочет мощного решения союзников по Украине

Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Как отмечает Столтенберг, этот вопрос крайне актуален прямо сейчас, когда армия РФ начала новое наступление на Харьковскую область.

Генсек НАТО обращает внимание на то, что отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень усложняет ее самозащиту.

Он также озвучил предупреждение, что армия РФ будет наращивать свое давление и завоевывать незначительные позиции, ведь ей наплевать на потери в живой силе.

Столтенберг подверг критике европейских союзников, солгавших Украине

Генсек НАТО также упрекнул европейских партнеров Киева, пообещавших один миллион артиллерийских снарядов, однако это были только громкие обещания.

Мы не видели ничего близкого к этому, — отметил Йенс Столтенберг. Поделиться

Он также заявил, что считает вполне реальной угрозу эскалации.

По словам генсека Альянса, в настоящее время главная цель его команды заключается в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".