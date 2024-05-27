Страны НАТО требуют от генсека Альянса Йенса Столтенберга предоставить подробности о предложенном плане помощи Украине в размере 100 млрд евро.

В НАТО ожидают от Столтенберга разъяснений по плану помощи Украине на 100 млрд евро

Отмечается, что в неофициальных разговорах представители ряда стран стали более осторожно и скептически относиться к предложенному Столтенбергом плану по выделению помощи Украине на сумму в 100 млрд евро.

Авторы материала напоминают, что до саммита Альянса в Вашингтоне остались считанные недели.

По словам одного из европейских чиновников, предложенный Столтенбергом план довольно запутанный.

Чиновник добавил, что страны НАТО ожидают от генсека разъяснений по этому плану во время пражской встречи глав МИД стран НАТО.

Также неизвестно, поддержат ли план Столтенберга Франция и Германия.

По словам еще одного европейского чиновника, размер предложенной Столтенбергом помощи Украине по всей вероятности могут пересмотреть.

Однако собеседник добавил, что партнерам придется найти способы продемонстрировать поддержку Украины.

Два других чиновника, осведомленных о дискуссии, подтвердили, что переговоры продолжаются, особенно относительно суммы денег и способов их распределения.

Пятый официальный представитель предупредил, что пока министры и Столтенберг будут обсуждать детали на пражской встрече, никакие официальные решения приняты не будут, учитывая "неформальный" характер встречи.

Макрон предупреждает союзников о последствиях при уменьшении поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег союзников от ослабления поддержки Украины на фоне продления Россией преступной войны.

По информации издания Tagesschau, в ходе встречи с президентом Германии Франком Штайнмайером в Берлине, Макрон заявил, что в разговоре о мире нужно понимать, что это возможность страны защищать свои границы и свой суверенитет.

Мир — это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защищать свои границы и свой суверенитет, подчеркнул Макрон. Поделиться

В то же время Штайнмайер подчеркнул, что помощь Украине не должна быть остановлена.