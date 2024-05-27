За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня буде узгоджено створення відомства, відповідального за організацію поставок озброєнь Україні та їхнє фінансування.
НАТО планує створити окреме відомство з військової допомоги Україні
Він також зазначив, що удар злочинної армії РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові — яскравий приклад цинічного вбивства Росією цивільного населення України.
У НАТО очікують від Столтенберга подробиць плану допомоги Україні на 100 млрд євро
Країни НАТО вимагають від генсека Альянсу Єнса Столтенберга надати подробиці щодо запропонованого плану щодо допомоги України у розмірі 100 млрд євро.
Зазначається, що у неофіційних розмовах представники низки країн стали більш обережно та скептично ставитись до запропонованого Столтенбергом плану щодо виділення допомоги Україні на суму у 100 млрд євро.
Автори матеріалу нагадують, що до саміту Альянсу у Вашингтоні залишись лічені тижні.
За словами одного з європейських посадовців, запропонований Столтенбергом план доволі заплутаний.
Посадовець додав, що країни НАТО очікують від генсека роз’яснень стосовно цього плану під час празької зустрічі глав МЗС країн НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-