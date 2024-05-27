За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня буде узгоджено створення відомства, відповідального за організацію поставок озброєнь Україні та їхнє фінансування.

НАТО планує створити окреме відомство з військової допомоги Україні

Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні, — наголосив генсек Альянсу. Поширити

Він також зазначив, що удар злочинної армії РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові — яскравий приклад цинічного вбивства Росією цивільного населення України.

Ми бачили жахливу атаку на гіпермаркет у Харкові цими вихідними, багато цивільних загинули, багато дістали поранення. Це черговий приклад того, наскільки жорстокою є ця війна. Вона має завершитися, і Росія має припинити атакувати суверенну країну, — підкреслив очільник НАТО. Поширити

У НАТО очікують від Столтенберга подробиць плану допомоги Україні на 100 млрд євро

Країни НАТО вимагають від генсека Альянсу Єнса Столтенберга надати подробиці щодо запропонованого плану щодо допомоги України у розмірі 100 млрд євро.

Зазначається, що у неофіційних розмовах представники низки країн стали більш обережно та скептично ставитись до запропонованого Столтенбергом плану щодо виділення допомоги Україні на суму у 100 млрд євро.

Автори матеріалу нагадують, що до саміту Альянсу у Вашингтоні залишись лічені тижні.

За словами одного з європейських посадовців, запропонований Столтенбергом план доволі заплутаний.

Посадовець додав, що країни НАТО очікують від генсека роз’яснень стосовно цього плану під час празької зустрічі глав МЗС країн НАТО.