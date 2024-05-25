Як підтримка Китаєм Росії впливає на війну в Україні

Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. У той самий час, однак, Пекін підживлює війну в Європі. Не можете бути і того, й іншого, — підкреслив генсек НАТО. Поширити

За його словами, КНР суттєво збільшила поставки до Росії деталей, мікроелектроніки та технологій, які використовуються у виробництві ракет, танків і літаків.

Заяви Столтенберга контрастують із нещодавніми висловлюваннями представника МЗС КНР щодо того, що нібито Велика Британія роздмухує ескалацію в Україні.

Таким чином у Пекіні відреагували на заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса щодо постачань КНР летальних озброєнь Росії.

При цьому Столтенберг зазначив, що НАТО збирається відігравати ширшу роль у підтримці України.

Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності, — наголосив очільник НАТО. Поширити

Він звернув увагу на важливість довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.

Зеленський про позицію Китаю

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ зазначив, що Китай має стояти на захисті України, а замість цього Пекін намагається балансувати між Росією та Заходом.

Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні — між росіянами та Заходом. Це трошки таке, як вам сказати... Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна важлива. Це великий механізм і кожен гвинтик такий важливий, — зазначив президент. Поширити

Він підкреслив, що наразі позиція Пекіну є зневажливою у відношенні до України.

Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною. Я з великою повагою ставлюся до Китаю, до людей Китаю, до всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно. Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Хіба це чесно? Хіба це збалансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Бо коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, це найважливіше. То хіба РФ під керівництвом Путіна не порушила нашої територіальної цілісності, саме наш суверенітет? — наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський нагадав, що Китай — один із великих гравців — обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, і саме базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки.