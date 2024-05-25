За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України.
Як підтримка Китаєм Росії впливає на війну в Україні
За його словами, КНР суттєво збільшила поставки до Росії деталей, мікроелектроніки та технологій, які використовуються у виробництві ракет, танків і літаків.
Заяви Столтенберга контрастують із нещодавніми висловлюваннями представника МЗС КНР щодо того, що нібито Велика Британія роздмухує ескалацію в Україні.
Таким чином у Пекіні відреагували на заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса щодо постачань КНР летальних озброєнь Росії.
При цьому Столтенберг зазначив, що НАТО збирається відігравати ширшу роль у підтримці України.
Він звернув увагу на важливість довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.
Зеленський про позицію Китаю
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ зазначив, що Китай має стояти на захисті України, а замість цього Пекін намагається балансувати між Росією та Заходом.
Він підкреслив, що наразі позиція Пекіну є зневажливою у відношенні до України.
Зеленський нагадав, що Китай — один із великих гравців — обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, і саме базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки.