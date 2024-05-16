Китай різко збільшив поставки в Росію сировини для виробництва боєприпасів
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Світ
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Китай різко збільшив поставки в Росію сировини для виробництва боєприпасів

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Джерело:  NHK

Китай різко збільшив до Росії експорт нітроцелюлози. Це матеріал подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів.

Що відомо про посилення відносин КНР та РФ

Видання вказує, що це сталося після початку вторгнення в Україну. Журналісти проаналізували дані, опубліковані митними органами Китаю за 2015 рік. З'ясувалося, що в період із 2015 до 2021 року експорт нітроцелюлози в Росію практично не здійснювався. Водночас експорт різко збільшився з травня 2022 року.

У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн, — пише видання.

При цьому Пекін експортує нітроцелюлозу і в інші країни, але США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення в Росію.

Росія збільшила імпорт нітроцелюлози

Раніше The Wall Street Journal писало, що Росія збільшила закупівлі нітроцелюлози, критично важливої для виробництва артилерійських боєприпасів, у підприємств США, Німеччини і Тайваню.

Журналісти встановили, що це відбувалося завдяки компанії Туреччини. Водночас інші країни відчувають дефіцит нітроцелюлози, що уповільнює постачання Україні артснарядів.

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