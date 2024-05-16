Китай резко увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов
Категория
Мир
Дата публикации

Китай резко увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов

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Источник:  NHK

Китай резко увеличил в Россию экспорт нитроцеллюлозы. Это материал двойного предназначения, который можно использовать для производства боеприпасов.

Что известно об усилении отношений КНР и РФ

Издание указывает, что это произошло после начала вторжения в Украину. Журналисты проанализировали данные, опубликованные таможенными органами Китая за 2015 год. Выяснилось, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. В то же время, экспорт резко увеличился с мая 2022 года.

В 2022 году Китай экспортировал в Россию чуть более 700 тонн нитроцеллюлозы. В 2023 году этот объем увеличился почти вдвое и превысил 1300 тонн. С января по март текущего года было экспортировано около 110 тонн, — пишет издание.

При этом Пекин экспортирует нитроцеллюлозу и в другие страны, но США озабочены экспортом Китаем материалов двойного назначения в Россию.

Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы

Ранее The Wall Street Journal писало, что Россия увеличила закупки нитроцеллюлозы, критически важной для производства артиллерийских боеприпасов, у предприятий США, Германии и Тайваня.

Журналисты установили, что это происходило благодаря компании Турции. В то же время, другие страны испытывают дефицит нитроцеллюлозы, замедляющий поставки Украине артснарядов.

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