Китай резко увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов

Китай резко увеличил в Россию экспорт нитроцеллюлозы. Это материал двойного предназначения, который можно использовать для производства боеприпасов.
Что известно об усилении отношений КНР и РФ
Издание указывает, что это произошло после начала вторжения в Украину. Журналисты проанализировали данные, опубликованные таможенными органами Китая за 2015 год. Выяснилось, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. В то же время, экспорт резко увеличился с мая 2022 года.
При этом Пекин экспортирует нитроцеллюлозу и в другие страны, но США озабочены экспортом Китаем материалов двойного назначения в Россию.
Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы
Ранее The Wall Street Journal писало, что Россия увеличила закупки нитроцеллюлозы, критически важной для производства артиллерийских боеприпасов, у предприятий США, Германии и Тайваня.
Журналисты установили, что это происходило благодаря компании Турции. В то же время, другие страны испытывают дефицит нитроцеллюлозы, замедляющий поставки Украине артснарядов.
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