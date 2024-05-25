Как поддержка Китаем России влияет на войну в Украине

Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. В то же время, однако, Пекин подпитывает войну в Европе. Не можете быть и того и другого, — подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

По его словам, КНР существенно увеличила поставки в Россию деталей, микроэлектроники и технологий, используемых в производстве ракет, танков и самолетов.

Заявления Столтенберга контрастируют с недавними высказываниями представителя МИД КНР о том, что якобы Великобритания раздувает эскалацию в Украине.

Таким образом, в Пекине отреагировали на заявление британского министра обороны Гранта Шаппса по поставкам КНР летальных вооружений России.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО намерена играть более широкую роль в поддержке Украины.

Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности, подчеркнул глава НАТО. Поделиться

Он обратил внимание на важность долгосрочных финансовых обязательств, обеспечивающих надежность и предсказуемость такой поддержки.

Зеленский о позиции Китая

Президент Владимир Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ отметил, что Китай должен стоять на защите Украины, а вместо этого Пекин пытается балансировать между Россией и Западом.

Китай балансирует между россиянами и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании между россиянами и Западом. Это немного такое, как вам сказать... Мы не какая-нибудь страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик так важен, — отметил президент. Поделиться

Он подчеркнул, что сейчас позиция Пекина пренебрежительна в отношении Украины.

Это не война между Россией и Америкой. Это война между Россией и Украиной. Я с большим уважением отношусь к Китаю, к людям Китая, ко всему тому, чего они достигли и экономически, и технологически. Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-нибудь саммиту, и Китай говорит: "Мы поддерживаем усилия России". Разве это честно? Разве это сбалансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам как Китай нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Поскольку Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, это самое важное. Разве РФ под руководством Путина не нарушила нашей территориальной целостности, именно наш суверенитет? — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский напомнил, что Китай — один из крупных игроков — обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и, основываясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие вместо своей безопасности.