По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, поддержка Китаем России является решающим фактором в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
Как поддержка Китаем России влияет на войну в Украине
По его словам, КНР существенно увеличила поставки в Россию деталей, микроэлектроники и технологий, используемых в производстве ракет, танков и самолетов.
Заявления Столтенберга контрастируют с недавними высказываниями представителя МИД КНР о том, что якобы Великобритания раздувает эскалацию в Украине.
Таким образом, в Пекине отреагировали на заявление британского министра обороны Гранта Шаппса по поставкам КНР летальных вооружений России.
При этом Столтенберг отметил, что НАТО намерена играть более широкую роль в поддержке Украины.
Он обратил внимание на важность долгосрочных финансовых обязательств, обеспечивающих надежность и предсказуемость такой поддержки.
Зеленский о позиции Китая
Президент Владимир Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ отметил, что Китай должен стоять на защите Украины, а вместо этого Пекин пытается балансировать между Россией и Западом.
Он подчеркнул, что сейчас позиция Пекина пренебрежительна в отношении Украины.
Зеленский напомнил, что Китай — один из крупных игроков — обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и, основываясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие вместо своей безопасности.