Британия публично обвинила Китай в предоставлении летального оружия России

22 мая глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс озвучил обвинение властям КНР на фоне предоставления или подготовки к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

У Великобритании есть доказательства преступлений Китая против Украины

По словам главы оборонного ведомства, у американской и британской военной разведки есть доказательства того, что помощь в виде летального оружия "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию", а дальше — на поле боя в Украину.

Грант Шаппс также добавил, что считает это "значительным развитием событий".

Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как страну, оказывающую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина. Грант Шаппс Министр обороны Великобритании

Более того, британский министр добавил, что официальный Лондон также получил доказательства того, что Москва и Пекин сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине.

Как мы видели с государственного визита Путина в Пекин и 64% роста торговли между Россией и Китаем с момента полномасштабного вторжения... они прикрывают друг друга, — отметил Шаппс. Поделиться

Макрон поблагодарил Си за обязательство "удержаться от продажи оружия" России

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем в Париже поприветствовал обязательство Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" и "любой помощи Москве".

Учитывая эту непростую историю, мы приветствуем обязательство китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения. Эммануэль Макрон Президент Франции

Кроме того, Макрон добавил, что его команда стремится "поддерживать тесный диалог" с Китаем, а визит Си Цзиньпина — возможность убедиться, что Пекин не оказывает явной поддержки российским военным усилиям.