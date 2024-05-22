Британия публично обвинила Китай в предоставлении летального оружия России

22 мая глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс озвучил обвинение властям КНР на фоне предоставления или подготовки к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.
У Великобритании есть доказательства преступлений Китая против Украины
По словам главы оборонного ведомства, у американской и британской военной разведки есть доказательства того, что помощь в виде летального оружия "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию", а дальше — на поле боя в Украину.
Грант Шаппс также добавил, что считает это "значительным развитием событий".
Более того, британский министр добавил, что официальный Лондон также получил доказательства того, что Москва и Пекин сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине.
Макрон поблагодарил Си за обязательство "удержаться от продажи оружия" России
Недавно французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем в Париже поприветствовал обязательство Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" и "любой помощи Москве".
Кроме того, Макрон добавил, что его команда стремится "поддерживать тесный диалог" с Китаем, а визит Си Цзиньпина — возможность убедиться, что Пекин не оказывает явной поддержки российским военным усилиям.
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