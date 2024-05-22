Британія публічно звинуватила Китай у наданні летальної зброї Росії

22 травня глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс озвучив звинувачення владі КНР на тлі надання або підготовки до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.
Британія має докази злочинів Китаю проти України
За словами глави оборонного відомства, американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї "вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію", а далі — на поле бою в Україну.
Грант Шаппс також додав, що вважає це “значним розвитком подій".
Ба більше, британський міністр додав, що офіційний Лондон також отримав докази того, що Москва та Пекін співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні".
Макрон подякував Сі за зобов'язання "утриматись від продажу зброї" Росії
Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон за підсумками переговорів із главою Китаю Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".
Окрім того, Макрон додав, що його команда прагне "підтримувати тісний діалог" з Китаєм, а візит Сі Цзіньпіна є нагодою переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям.
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