Британія публічно звинуватила Китай у наданні летальної зброї Росії

22 травня глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс озвучив звинувачення владі КНР на тлі надання або підготовки до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

Британія має докази злочинів Китаю проти України

За словами глави оборонного відомства, американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї "вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію", а далі — на поле бою в Україну.

Грант Шаппс також додав, що вважає це “значним розвитком подій".

Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна. Грант Шаппс Міністр оборони Великої Британії

Ба більше, британський міністр додав, що офіційний Лондон також отримав докази того, що Москва та Пекін співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні".

Як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення... вони прикривають один одного, — зазначив Шаппс. Поширити

Макрон подякував Сі за зобов'язання "утриматись від продажу зброї" Росії

Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон за підсумками переговорів із главою Китаю Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".

З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Еммануель Макрон Президент Франції

Окрім того, Макрон додав, що його команда прагне "підтримувати тісний діалог" з Китаєм, а візит Сі Цзіньпіна є нагодою переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям.