По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля будет согласовано создание ведомства, ответственного за организацию поставок вооружений Украине и их финансирование.
НАТО планирует создать отдельное ведомство по военной помощи Украине
Он также отметил, что удар преступной армии РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове — яркий пример циничного убийства Россией гражданского населения Украины.
В НАТО ожидают от Столтенберга подробности плана помощи Украине на 100 млрд евро
Страны НАТО требуют от генсека Альянса Йенса Столтенберга предоставить подробности о предложенном плане помощи Украине в размере 100 млрд евро.
Отмечается, что в неофициальных разговорах представители ряда стран стали более осторожно и скептически относиться к предложенному Столтенбергом плану по выделению помощи Украине на сумму в 100 млрд евро.
Авторы материала напоминают, что до саммита Альянса в Вашингтоне остались считанные недели.
По словам одного из европейских чиновников, предложенный Столтенбергом план довольно запутанный.
Чиновник добавил, что страны НАТО ожидают от генсека разъяснений по этому плану во время пражской встречи глав МИД стран НАТО.
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