По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля будет согласовано создание ведомства, ответственного за организацию поставок вооружений Украине и их финансирование.

НАТО планирует создать отдельное ведомство по военной помощи Украине

Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большой роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине, — подчеркнул генсек Альянса. Поделиться

Он также отметил, что удар преступной армии РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове — яркий пример циничного убийства Россией гражданского населения Украины.

Мы видели ужасную атаку на гипермаркет в Харькове в эти выходные, многие гражданские погибли, многие получили ранения. Это очередной пример того, насколько жестока эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну, подчеркнул глава НАТО. Поделиться

В НАТО ожидают от Столтенберга подробности плана помощи Украине на 100 млрд евро

Страны НАТО требуют от генсека Альянса Йенса Столтенберга предоставить подробности о предложенном плане помощи Украине в размере 100 млрд евро.

Отмечается, что в неофициальных разговорах представители ряда стран стали более осторожно и скептически относиться к предложенному Столтенбергом плану по выделению помощи Украине на сумму в 100 млрд евро.

Авторы материала напоминают, что до саммита Альянса в Вашингтоне остались считанные недели.

По словам одного из европейских чиновников, предложенный Столтенбергом план довольно запутанный.

Чиновник добавил, что страны НАТО ожидают от генсека разъяснений по этому плану во время пражской встречи глав МИД стран НАТО.