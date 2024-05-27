Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію щодо ударів України західною зброєю по РФ

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів Північноатлантичного альянсу дати дозвіл Україні бити по легітимних мілітарних цілях на території РФ західною зброєю.
Парламентська асамблея НАТО закликала свої уряди допомогти Україні
Нардеп, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що спочатку цієї теми не було в декларації щодо допомоги Україні
Про це він розповів у ефірі телемарафону.
Це колективне рішення дає парламентарям країн-членів Альянсу інструмент для тиску на свої уряди щодо цього питання.
Голова постійної делегації України в ПА НАТО розповів, що було певне протистояння з італійською делегацією, яка висловилася проти включення саме цього пункту в декларації по Україні. Але, за підсумками, українській делегації вдалося їх переконати, мобілізувавши підтримку з боку Франції, Нідерландів, Естонії, Литви, Польщі, Швеції та інших. Також рішення підтримали США та Великобританія.
Він зауважив, що відтепер парламентарі країн-членів НАТО матимуть юридичні підстави, умовно кажучи, інструмент тиску на свої уряди, щоб дозволити Україні використовувати західну зброю по військових цілях на території РФ.
Це колективне рішення представників парламенту країн-членів НАТО, які, на жаль, не можуть самостійно приймати такі рішення щодо надання дозволу. Але тепер вони можуть ініціювати внутрішні документи і звернутися до своїх урядів задля того, щоб надати такий дозвіл.
Депутат резюмував, що в більшості західних країн за оборону відповідає виконавча влада та лідери країн.
Удари Україною західною зброєю по території РФ
Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ. Він наполягає, що Росія веде загарбницьку війну проти України, тому наша держава має право захищатися, що "включає завдавання ударів по цілях на території Росії".
Днями Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по цілях на російській території. Про це написало видання Hallandsposten з посиланням на коментар міністра оборони Пола Йонсена, який зазначив, що Україна має право захищатися воєнними діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни.
Водночас проти розширення використання західної зброї по території Росії виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, мета його політики – не допустити, щоб війна в Україні перетворилася на "велику війну".
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