Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ

В МЗС Фінляндії заявили, що країна не обмежувала Україну щодо ударів фінською зброєю по території РФ.

Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії

Як заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту.

Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це містить в собі удари по військових об'єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту. Еліна Валтонен Міністерка закордонних справ Фінляндії

Це питання стало предметом публічних дебатів після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу розглянути питання про те, щоб послабити обмеження на удари по Росії західною зброєю.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи дозвіл Україні бити по РФ, заявила, що її країна не встановлювала Києву жодних умов використання зброї.

Жолі додала, що Росія не має "червоних ліній", і тому "ми маємо бути впевнені, що, коли мова йде про оборону України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці".

І в Канади немає жодних умов для використання поставок зброї Україні, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами, – наголосила міністерка. Поширити

Удари по РФ західною зброєю — що передувало

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.

За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів Марк Рютте та президент Франції Емманюель Макрон. Водночас, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.