Путін відреагував на дозвіл Україні атакувати РФ західною зброєю
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Світ
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Путін відреагував на дозвіл Україні атакувати РФ західною зброєю

Путін
Джерело:  Reuters

Російський диктатор Володимир Путін злякався рішення окремих союзників Києва, які дозволили ЗСУ атакувати військові цілі на території РФ західною зброєю. Він знову почав лякати міжнародну спільноту “глобальним конфліктом”.

Путін знову заговорив про світову війну

Як зазначають західні журналісти, відсутність значних успіхів армії РФ в Україні не заважає диктатору постійно говорити про загрозу набагато ширшого глобального конфлікту.

Дедалі частіше ці заяви почали лунати після того, як партнери України почали дозволяти ЗСУ завдати ударів вглиб Росії із застосуванням західної зброї.

Що важливо розуміти, цю позицію підтримують деякі члени НАТО, але не Сполучені Штати.

Останні події налякали нелегітимного президента РФ. Останній заявив журналістам у Ташкенті, що постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків.

Якщо ці серйозні наслідки виникнуть в Європі, що будуть робити Сполучені Штати, беручи до уваги наш паритет в галузі стратегічних озброєнь? Важко сказати — чи хочуть вони глобального конфлікту?

Володимир Путін

Володимир Путін

Нелегітимний президент РФ

Путін намагається залякати Макрона

Як почав стверджувати російський диктатор, удари ЗСУ по Росії з використанням зброї далекого радіусу дії будуть потребувати західної супутникової, розвідувальної та військової допомоги.

А це означає, додав Путін, що Захід буде безпосередньо залучений до війни.

Ба більше, нелегітимний глава Кремля заявив, що введення французьких військ в Україну, про яке раніше говорив президент країни Еммануель Макрон, підштовхне світ до глобального конфлікту.

За словами Путіна, згадуючи про членів НАТО в Європі, заявив, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони грають", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.

Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про завдання удару вглиб російської території, — додав диктатор.

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