У Росії набирає обертів новий гучний скандал. Як виявилося, Федеральна служба охорони Російської Федерації випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53"). Що важливо розуміти, це місце, де він живе, проводить наради Радбезу. Сталося це, як зазначається, "через повний ідіотизм".

У відкритому доступі опинилося багато даних про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово

Першими подробицями резонансного скандалу в країні-агресорці РФ поділився опозиційний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Як вдалося дізнатися, за розкрадання грошей, які виділили на реконструкцію цієї резиденції, було засуджено групу співробітників ФСО і бізнесменів.

Попри те, що більшість матеріалів справи було засекречено, особливо та частина, де детально описуються "нутрощі" резиденції диктатора, у відкритому доступі опинилося багато важливої інформації.

Що важливо розуміти, це сталося після того, СКР і ФСО вирішили ще подати до обвинувачених і цивільний позов.

І сюрприз... Без жодних грифів у цивільній справі опинилися документи з кримінальної справи з описом тих самих "нутрощів" Ново-Огарьово, їхньою специфікацією, секретами тощо. Зараз матеріали в Мосміськсуді і навіть із сайту суду можна завантажити частину матеріалів. Решта в доступі в самому суді, — зазначає ВЧК-ОГПУ. Поширити

Найцікавішим моментом є те, що резиденція Путіна в Ново-Огарьово вважається одним із найбільш засекречених об'єктів РФ.

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Що стало відомо про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово

Ні для кого не секрет, що саме там проходять наради Радбезу, а також може бути розташований бункер нелегітимного глави Кремля.

У злитих документах йдеться про те, що в приміщеннях, так би мовити, для персоналу, постійно чергують: чотири лікарі, 111 охоронців.

Окрім того, вказано, що охоронці чергують у чотири зміни по 2 години. Для охоронців із ФСО прямо на території, де живе Путін, обладнано тир зі стрілецькою галереєю, довжиною 50 м, приміщенням для чищення зброї.