Путін хоче захопити Прибалтику — боєць 3-ї ОШБр "Латвієць"

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA озвучив прогноз щодо того, коли диктатор Володимир Путін може напасти на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію,

Прибалтика досі залишається ціллю для Путіна

На переконання воїна, країнам Балтії вкрай важливо почати готуватися до найгіршого розвитку подій: не лише Латвії, а й Литві та Естонії.

Він також звернув увагу на те, що Литва дійсно не втрачає час й уже давно розпочала процес підготовки до можливого вторгнення РФ.

Це (вторгнення РФ — ред.) станеться у двох варіантах: коли вони спробують захопити повністю Україну, але не вийде. Або ж другий варіант — якщо у них (росіян — ред.) зараз з Харковом щось прогорить. У них не вийде захопити Харків — це 100%, що не вийде. Ми його не віддамо просто так. Тоді вони, можливо, захочуть захопити трохи Прибалтики. У мене чомусь такі думки. Нікіта “Латвієць” Таренов Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена"

Латвія буде воювати з Росією, якщо Путін розпочне вторгнення

Як вважає боєць 3-ї ОШБр, латвійці ніколи не зможуть змиритися з російською окупацією, тому одразу розпочнуть боротьбу, якщо виникне така потреба.

Він також додав, що в Латвії дуже багато патріотів, які так просто не віддадуть путінському режиму свою батьківщину.

Нікіта Таренов також підтвердив, що в його країні дітей з 9-річного віку можуть навчити, як правильно поводитися зі зброєю, як орієнтуватися на місцевості, лікувати поранених та іншим важливим речам.