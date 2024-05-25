Путін хоче захопити Прибалтику — боєць 3-ї ОШБр "Латвієць"

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA озвучив прогноз щодо того, коли диктатор Володимир Путін може напасти на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію,
Прибалтика досі залишається ціллю для Путіна
На переконання воїна, країнам Балтії вкрай важливо почати готуватися до найгіршого розвитку подій: не лише Латвії, а й Литві та Естонії.
Він також звернув увагу на те, що Литва дійсно не втрачає час й уже давно розпочала процес підготовки до можливого вторгнення РФ.
Латвія буде воювати з Росією, якщо Путін розпочне вторгнення
Як вважає боєць 3-ї ОШБр, латвійці ніколи не зможуть змиритися з російською окупацією, тому одразу розпочнуть боротьбу, якщо виникне така потреба.
Він також додав, що в Латвії дуже багато патріотів, які так просто не віддадуть путінському режиму свою батьківщину.
Нікіта Таренов також підтвердив, що в його країні дітей з 9-річного віку можуть навчити, як правильно поводитися зі зброєю, як орієнтуватися на місцевості, лікувати поранених та іншим важливим речам.
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