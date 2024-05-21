The Economist розкрив реальний план Путіна щодо Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

The Economist розкрив реальний план Путіна щодо Харкова

Володимир Путін
Джерело:  The Economist

Редакція The Economist стверджує, що отримала у своє розпорядження "військові плани" Кремля. Як виявилося, нелегітимний президент РФ Володимир Путіна хотів, щоб його війська хоча б частково оточили Харків і почали тиснути на схід від Печенізького водосховища.

Армія РФ мала намір дійти до Харкова

Як вдалося дізнатися журналістам, операція нібито була запланована на 15-16 травня, однак її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

Вказано, що армія РФ визначила два напрямки атаки по обидва боки водойми.

Наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова, — пише видання.

Проте російських загарбників змогла зупинити 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Окрім того, наголошується, що на Вовчанському напрямку план армії РФ полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги.

Журналісти звертають увагу на те, що спочатку загарбники швидко реалізували задумане пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було.

За словами командира підрозділу розвідки ЗСУ Дениса Ярославського, російським окупантам "просто дозволили пройти".

Ми спостерігали, як вони прорізали прикордонний паркан на екранах близько 23:00 9 травня, і я сказав своїм людям подивитися, як вони будуть вибухати на мінах. Вибухів не було, вони просто продовжували йти, — пригадує він.

Що відомо про ситуацію у Харківській області

Як офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.

Російські загарбники спробували кілька разів прорвати оборону українських захисників в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки, — додає Генштаб.

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