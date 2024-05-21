Редакція The Economist стверджує, що отримала у своє розпорядження "військові плани" Кремля. Як виявилося, нелегітимний президент РФ Володимир Путіна хотів, щоб його війська хоча б частково оточили Харків і почали тиснути на схід від Печенізького водосховища.
Армія РФ мала намір дійти до Харкова
Як вдалося дізнатися журналістам, операція нібито була запланована на 15-16 травня, однак її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.
Вказано, що армія РФ визначила два напрямки атаки по обидва боки водойми.
Проте російських загарбників змогла зупинити 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.
Окрім того, наголошується, що на Вовчанському напрямку план армії РФ полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги.
Журналісти звертають увагу на те, що спочатку загарбники швидко реалізували задумане пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було.
За словами командира підрозділу розвідки ЗСУ Дениса Ярославського, російським окупантам "просто дозволили пройти".
Що відомо про ситуацію у Харківській області
Як офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.
Російські загарбники спробували кілька разів прорвати оборону українських захисників в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-