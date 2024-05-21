ЗСУ відзвітували про масштабні втрати армії РФ — фото та відео

Протягом 20 травня українські воїни встигли ліквідувати 1 380 російських окупантів, а також знищити 15 танків, 42 артилерійські системи та 34 ББМ ворога.

Втрати армії РФ станом на 21 травня 2024 року:

особового складу − близько 495 070 (+1 380) осіб,

танків − 7 605 (+15) од,

бойових броньованих машин − 14 699 (+34) од,

артилерійських систем − 12 779 (+42) од,

РСЗВ − 1 077 (+1) од,

засобів ППО − 811 (+4) од,

літаків − 354 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 290 (+54),

крилатих ракет − 2 207 (+2),

кораблів/катерів − 27 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 383 (+72) од,

спеціальної техніки − 2 085 (+6) од.

Що відомо про ситуацію на фронті 20-21 травня

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 95 боєзіткнень між ЗСУ та російськими загарбниками.

Генштаб звертає увагу на те, що на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.

Армія РФ намагалася 5 раз прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки, — йдеться в звіті. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Краматорському напрямку досі триває бій біля Андріївки.

На Покровському напрямку з початку доби відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога.