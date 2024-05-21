ВСУ отчитались о масштабных потерях армии РФ — фото и видео

В течение 20 мая украинские воины успели ликвидировать 1380 российских окупантов, а также уничтожить 15 танков, 42 артиллерийские системы и 34 ББМ врага.
Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2024 года:
личного состава — около 495 070 (+1 380) человек,
танков − 7 605 (+15) ед,
боевых бронированных машин − 14 699 (+34) ед,
артиллерийских систем − 12 779 (+42) ед,
РСЗО − 1 077 (+1) ед,
средств ПВО − 811 (+4) ед,
самолетов − 354 (+0) ед,
вертолетов − 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 290 (+54),
крылатых ракет − 2 207 (+2),
кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72) ед,
специальной техники — 2 085 (+6) ед.
Что известно о ситуации на фронте 20-21 мая
Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 95 боестолкновений между ВСУ и российскими захватчиками.
Генштаб обращает внимание на то, что на Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.
Армия РФ пыталась 5 раз прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируемая.
Кроме того, сообщается, что на Краматорском направлении продолжается бой у Андреевки.
На Покровском направлении с начала суток отражены 25 наступательных и штурмовых действий врага.
Также отмечено, что силами украинских ракетных войск и артиллерии удалось поразить пункт управления, средство ПВО, артиллерийскую систему, состав боеприпасов и три других важных объекта армии РФ.
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