ВСУ отчитались о масштабных потерях армии РФ — фото и видео

В течение 20 мая украинские воины успели ликвидировать 1380 российских окупантов, а также уничтожить 15 танков, 42 артиллерийские системы и 34 ББМ врага.

Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2024 года:

личного состава — около 495 070 (+1 380) человек,

танков − 7 605 (+15) ед,

боевых бронированных машин − 14 699 (+34) ед,

артиллерийских систем − 12 779 (+42) ед,

РСЗО − 1 077 (+1) ед,

средств ПВО − 811 (+4) ед,

самолетов − 354 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 290 (+54),

крылатых ракет − 2 207 (+2),

кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72) ед,

специальной техники — 2 085 (+6) ед.

Что известно о ситуации на фронте 20-21 мая

Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 95 боестолкновений между ВСУ и российскими захватчиками.

Генштаб обращает внимание на то, что на Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

Армия РФ пыталась 5 раз прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потери позиций и территорий не допущены. На Северском направлении отбиты три атаки захватчиков. Продолжается еще одно сражение в районе Белогоровки, — сказано в отчете. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на Краматорском направлении продолжается бой у Андреевки.

На Покровском направлении с начала суток отражены 25 наступательных и штурмовых действий врага.