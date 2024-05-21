Редакция The Economist утверждает, что получила в свое распоряжение "военные планы" Кремля. Как оказалось, нелегитимный президент РФ Владимир Путина хотел, чтобы его войска хотя бы частично оцепили Харьков и начали давить восточнее Печенежского водохранилища.
Армия РФ планировала дойти до Харькова
Как удалось узнать журналистам, операция якобы была запланирована на 15-16 мая, однако ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.
Указано, что армия РФ определила два направления атаки с обеих сторон водоема.
Однако российских захватчиков смогла остановить 92-я бригада, отбросившая оккупантов на 10 километров от первоначальной цели.
Кроме того, указано, что на Волчанском направлении план армии РФ заключался в том, чтобы прорваться к городу Печенеги.
Журналисты обращают внимание на то, что сначала захватчики быстро реализовали задуманное пройдя через территорию, где должны были быть подготовлены минные поля и серьезные инженерные укрепления, но их там не было.
По словам командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского, российским оккупантам "просто разрешили пройти".
Что известно о ситуации в Харьковской области
Как официально подтвердил Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.
Российские захватчики попытались несколько раз прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация остается под контролем ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-