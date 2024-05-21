Редакция The Economist утверждает, что получила в свое распоряжение "военные планы" Кремля. Как оказалось, нелегитимный президент РФ Владимир Путина хотел, чтобы его войска хотя бы частично оцепили Харьков и начали давить восточнее Печенежского водохранилища.

Армия РФ планировала дойти до Харькова

Как удалось узнать журналистам, операция якобы была запланирована на 15-16 мая, однако ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.

Указано, что армия РФ определила два направления атаки с обеих сторон водоема.

Наступление на западном направлении должно было быть направлено на то, чтобы вывести российские войска в радиус артиллерийской досягаемости к Харьков у села Борщева, — пишет издание. Поделиться

Однако российских захватчиков смогла остановить 92-я бригада, отбросившая оккупантов на 10 километров от первоначальной цели.

Кроме того, указано, что на Волчанском направлении план армии РФ заключался в том, чтобы прорваться к городу Печенеги.

Журналисты обращают внимание на то, что сначала захватчики быстро реализовали задуманное пройдя через территорию, где должны были быть подготовлены минные поля и серьезные инженерные укрепления, но их там не было.

По словам командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского, российским оккупантам "просто разрешили пройти".

Мы наблюдали, как они прорезали пограничный забор на экранах около 23.00 9 мая, и я сказал своим людям посмотреть, как они будут подрываться на минах. Взрывов не было, они просто продолжали идти, — вспоминает он. Поделиться

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как официально подтвердил Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

Российские захватчики попытались несколько раз прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация остается под контролем ВСУ.