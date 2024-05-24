Путін цинічно заявив про постійну готовність Росії до переговорів з Україною — відео
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Путін цинічно заявив про постійну готовність Росії до переговорів з Україною — відео

Путін
Джерело:  online.ua

24 травня нелегітимний президент Росії Володимир Путін зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком. Однією з тем промови очільника країни-агресорки була брехня про численні спроби Росії нібито провести переговори з Україною під час повномасштабного вторгнення. 

Путін бреше про перемовини з Україною та нелегітимність Зеленського

Росія ніколи від переговорів щодо України не відмовлялася, цинічно запевнив Путін. Російську сторону в цілому влаштовував проєкт Стамбульських угод, як буцімто й українську делегацію.

Легітимність Зеленського закінчилася, питання, з ким вести переговори в Україні — не пусте, — заявив російський диктатор.

Нелегітимний очільник Росії тільки що не клянеться, що Росія завжди виступала за переговори щодо України, нікому не забороняла їх вести, на відміну від Заходу. Путін пригадав, що “західні господарі” України, зокрема тодішній британський прем’єр Борис Джонсон, нібито наказав Зеленському зірвати підписання мирної угоди у Стамбулі.

А потім Путін заговорив про те, що перемовини з Україною можливі лише виходячи із сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації.

Російський диктатор вже згадав і про Конституцію України: вважає, що відповідь на питання про легітимність влади в Україні потрібно шукати саме там, потрібний юридичний аналіз.

Янукович міг прилетіти на зустріч до Путіна та Лукашенка

Згідно з даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 24 травня у Білорусі приземлився літак колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.

О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617), — йдеться в заяві партизанів.

Вони також уточнюють, що наразі не можуть відповісти, хто саме може бути на борту, однак звертають увагу на те, що востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.

Згідно з даними українських розвідників, тоді команда Володимира Путіна готувала Януковича до спецоперації — за одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити "президентом України".

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