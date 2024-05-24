Путин цинично заявил о постоянной готовности России к переговорам с Украиной — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Путин цинично заявил о постоянной готовности России к переговорам с Украиной — видео

Путин
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Источник:  online.ua

24 мая нелегитимный президент России Владимир Путин встретился с диктатором Белоруссии Александром Лукашенко. Одной из тем речи главы страны-агрессорки была ложь о многочисленных попытках России якобы провести переговоры с Украиной во время полномасштабного вторжения.

Путин лжет о переговорах с Украиной и нелегитимности Зеленского

Россия никогда от переговоров по Украине не отказывалась, цинично заверил Путин. Российскую сторону в целом устраивал проект Стамбульских соглашений, как и будто бы украинскую делегацию.

Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры в Украине — не пустой, — заявил российский диктатор.

Нелегитимный глава России только что не клянется, что Россия всегда выступала за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, в отличие от Запада. Путин напомнил, что "западные хозяева" Украины, в том числе тогдашний британский премьер Борис Джонсон, якобы приказал Зеленскому сорвать подписание мирного соглашения в Стамбуле.

А затем Путин заговорил о том, что переговоры с Украиной возможны только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации.

Российский диктатор уже приплел и Конституцию Украины: считает, что ответ на вопрос о легитимности власти в Украине нужно искать именно там, нужен юридический анализ.

Янукович мог прилететь на встречу к Путину и Лукашенко

Согласно данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", 24 мая в Беларуси приземлился самолет бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617), говорится в заявлении партизан.

Они также уточняют, что пока не могут ответить, кто именно может быть на борту, однако обращают внимание на то, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.

Согласно данным украинских разведчиков, тогда команда Владимира Путина готовила Януковича к спецоперации — по одному из сценариев его могли попытаться объявить "президентом Украины".

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