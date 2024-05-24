Путин цинично заявил о постоянной готовности России к переговорам с Украиной — видео

24 мая нелегитимный президент России Владимир Путин встретился с диктатором Белоруссии Александром Лукашенко. Одной из тем речи главы страны-агрессорки была ложь о многочисленных попытках России якобы провести переговоры с Украиной во время полномасштабного вторжения.
Путин лжет о переговорах с Украиной и нелегитимности Зеленского
Россия никогда от переговоров по Украине не отказывалась, цинично заверил Путин. Российскую сторону в целом устраивал проект Стамбульских соглашений, как и будто бы украинскую делегацию.
Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры в Украине — не пустой, — заявил российский диктатор.
Нелегитимный глава России только что не клянется, что Россия всегда выступала за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, в отличие от Запада. Путин напомнил, что "западные хозяева" Украины, в том числе тогдашний британский премьер Борис Джонсон, якобы приказал Зеленскому сорвать подписание мирного соглашения в Стамбуле.
А затем Путин заговорил о том, что переговоры с Украиной возможны только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации.
Российский диктатор уже приплел и Конституцию Украины: считает, что ответ на вопрос о легитимности власти в Украине нужно искать именно там, нужен юридический анализ.
Янукович мог прилететь на встречу к Путину и Лукашенко
Согласно данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", 24 мая в Беларуси приземлился самолет бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.
Они также уточняют, что пока не могут ответить, кто именно может быть на борту, однако обращают внимание на то, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.
Согласно данным украинских разведчиков, тогда команда Владимира Путина готовила Януковича к спецоперации — по одному из сценариев его могли попытаться объявить "президентом Украины".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-