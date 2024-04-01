Издание Foreign Affairs пришло к выводу, что по состоянию на сегодняшний день ни Киев, ни Москва не готовы к мирным переговорам из-за радикальности взаимных требований, однако все может измениться.

Почему переговоры Украины и РФ пока маловероятны

Журналисты обращают внимание на то, что ни армия РФ, ни ВСУ пока не располагают достаточными ресурсами для достижения решающей победы на фронте.

Несмотря на это, "взаимоболезненный тупик" на поле боя не заставляет стороны сесть за стол переговоров.

По убеждению западных аналитиков, ни одна "творческая дипломатия" не сможет кардинально изменить ситуацию, ведь для обеих стран продолжение войны остается лучшим вариантом, чем урегулирование на почве уступок.

Что может изменить ситуацию

Как считает Foreign Affairs, единственное, что может сделать стороны более уступчивыми — это кардинальные изменения на поле боя или в политическом руководстве воюющих стран.

Борьба во всем может быть рациональной для участников, если последствия прекращения конфликта будут казаться хуже, чем его продолжение, — пишут журналисты и подчеркивают, что отдельным вопросом является доверие к потенциальному мирному соглашению. Поделиться

Журналисты также напоминают, что Россия до сих пор не отказалась от своих "экстремальных" требований, которые заключаются в де-факто уничтожении украинского суверенитета — передаче территорий, смене правительства на пророссийское и ликвидации армии.

Команда Владимира Зеленского никогда не согласится на такие условия, поэтому публичные заявления Владимира Путина о готовности к переговорам, по мнению Foreign Affairs, являются просто "театром", призванным выставить Москву в выгодном свете и подорвать международную поддержку Украины.