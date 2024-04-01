Видання Foreign Affairs дійшло висновку, що станом на сьогодні ні Київ, ні Москва не готові до мирних перемовин через радикальність взаємних вимог, однак все може змінитися.

Чому переговори України та РФ наразі малоймовірні

Журналісти звертають увагу на те, що ані армія РФ, ані ЗСУ поки не мають достатньо ресурсів для досягнення вирішальної перемоги на фронті.

Попри це, "взаємоболючий глухий кут" на полі бою не змушує сторони сісти за стіл переговорів.

На переконання західних аналітиків, жодна "творча дипломатія" не зможе кардинально змінити ситуацію, адже наразі для обох країн продовження війни залишається кращим варіантом, ніж врегулювання на ґрунті поступок.

Що може змінити ситуацію

Як вважає Foreign Affairs, єдине, що може зробити сторони поступливішими — це кардинальні зміни на полі бою чи в політичному керівництві воюючих країн.

Боротьба всупереч усьому може бути раціональною для учасників, якщо наслідки припинення конфлікту здаватимуться гіршими, ніж його продовження, — пишуть журналісти та наголошують, що окремим питанням є довіра до потенційної мирної угоди. Поширити

Журналісти також нагадують, що Росія досі не відмовилася від своїх "екстремальних" вимог, які полягають у де-факто знищенні українського суверенітету — передачі територій, зміні уряду на проросійський та ліквідації армії.

Команда Володимира Зеленського ніколи не погодиться на такі умови, саме тому публічні заяви Володимира Путіна про готовність до переговорів, на думку Foreign Affairs, є просто "театром", покликаним виставити Москву у вигідному світлі і підірвати міжнародну підтримку України.