Путін розмріявся про створення морських курортів в окупованому українському Приазов’ї

Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Путін забажав будівництва курортів на ТОТ України

Це може стати приводом для міграції росіян на окуповані території.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Нещодавно, за даними Спротиву, російський диктатор провів нараду із залученням представників всіх "адміністрацій" на окупованих територіях щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значна увага була приділена "планам розвитку" цього сектору на побережжі Азовського моря. Поширити

Але, як зазначають в Спротиві, користуватися цими "курортами" будуть хіба що окупаційні війська чи працівники окупаційних адміністрацій разом з колаборантами.

Такими заявами та діями окупанти намагаються запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на окупованих територіях, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено.

Тим часом українське підпілля та Сили оборони України "активно готуються до літнього сезону" та готові продемонструвати росіянам "найбільш гарячі точки" для охочих відвідати російські "курорти" в Приазов’ї.

Під Маріуполем ЗСУ атакували техніку РФ

29 березня вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Так от, техніки капітально поменшало. Візуально — чотири одиниці гусеничної техніки, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати "очами”, — повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Поширити

Як пояснив радник мера, йдеться про "трикутник" у Маріупольскому районі між населеними пунктами Кальчик, Гранітне і Зоря. Ввечері 29 березня там лунали вибухи.

За словами Андрющенка, українські військові могли вдарити у цей район тому, що там є декілька тунелів, які російські військові використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО.

Розташовані поруч із місцем влучання населені пункти наразі перекриті, росіяни шукають тих, хто надав координати.