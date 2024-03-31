Путин размечтался о создании морских курортов в оккупированном украинском Приазовье

Российский диктатор Владимир Путин поручил оккупантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом, он хочет заставить россиян переселяться на оккупированные территории Украины.

Путин пожелал строительства курортов на ВОТ Украины

Это может послужить поводом для миграции россиян на оккупированные территории.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Недавно, по данным Сопротивления, российский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех администраций на оккупированных территориях по созданию новых круглогодичных морских курортов и развитию сферы туризма. Значительное внимание было уделено "планам развития" этого сектора на побережье Азовского моря. Поделиться

Но, как отмечают в Сопротивлении, пользоваться этими "курортами" будут разве что оккупационные войска или работники оккупационных администраций вместе с коллаборантами.

Такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на оккупированных территориях, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены.

Тем временем, украинское подполье и Силы обороны Украины "активно готовятся к летнему сезону" и готовы продемонстрировать россиянам "наиболее горячие точки" для желающих посетить российские "курорты" в Приазовье.

Под Мариуполем ВСУ атаковали технику РФ

29 марта ночью было очень жарко в этом треугольнике. Так вот, техники капитально стало меньше. Зрительно — четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это только то, что удалось зафиксировать "глазами", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Поделиться

Как пояснил советник мэра, речь идет о "треугольнике" в Мариупольском районе между населенными пунктами Кальчик, Гранитное и Заря. Вечером 29 марта там раздавались взрывы.

По словам Андрющенко, украинские военные могли ударить в этот район потому, что там несколько тоннелей, которые российские военные используют для хранения техники, боеприпасов и средств ПВО.

Расположенные рядом с местом попадания населенные пункты перекрыты, россияне ищут тех, кто предоставил координаты.