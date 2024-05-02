Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что есть всего два способа заставить Россию действовать добросовестно за столом переговоров.

Почему России не будет на Глобальном саммите мира

Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy ответил на вопрос журналиста, каков смысл мирного саммита в Швейцарии, если на нем не будет РФ.

Министр отметил, что этот тезис справедлив, если рассматривать войну, которую Россия начала против Украины, с помощью учебной дипломатии, потому что все учебники говорят, что для переговоров нужны две стороны.

Наш подход исходит из реальности и опыта, который мы получили с 2014 по 2022 год, потому что агрессия против Украины началась в 2014 году. С 2014 по 2022 год у нас было около 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, с посредниками и на двусторонней основе. Но ничего не вышло. Это закончилось масштабным вторжением [2022]. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Как заставить Россию выполнять обязательства

По словам Кулебы, Украина знает, что нет смысла иметь Россию за столом переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать добросовестно.

Есть только два способа довести Россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый — это успех на поле боя, а второй — наличие коалиции стран, разделяющих одинаковые принципы и одинаковые подходы. Вот почему саммит не предполагает участия России. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.