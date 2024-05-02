Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что есть всего два способа заставить Россию действовать добросовестно за столом переговоров.
Почему России не будет на Глобальном саммите мира
Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy ответил на вопрос журналиста, каков смысл мирного саммита в Швейцарии, если на нем не будет РФ.
Министр отметил, что этот тезис справедлив, если рассматривать войну, которую Россия начала против Украины, с помощью учебной дипломатии, потому что все учебники говорят, что для переговоров нужны две стороны.
Как заставить Россию выполнять обязательства
По словам Кулебы, Украина знает, что нет смысла иметь Россию за столом переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать добросовестно.
Кулеба подчеркнул, что цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.
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