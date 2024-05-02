За яких умов можуть відбутися переговори між Україною та РФ — відповідь Кулеби

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що є лише два способи змусити Росію діяти добросовісно за столом переговорів.

Чому Росії не буде на Глобальному саміті миру

Кулеба розповів в інтерв'ю Foreign Policy відповів на питання журналіста, який сенс мирного саміту у Швейцарії, якщо на ньому не буде РФ.

Міністр зазначив, що ця теза справедлива, якщо розглядати війну, яку Росія розпочала проти України, за допомогою підручникової дипломатії, тому що всі підручники говорять, що для переговорів потрібні дві сторони.

Наш підхід виходить із реальності та досвіду, який ми отримали з 2014 по 2022 рік, тому що агресія проти України почалася в 2014 році. З 2014 по 2022 рік у нас було майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, з посередниками та на двосторонній основі. Але нічого не вийшло. Це закінчилося масштабним вторгненням [2022 року]. Дмитро Кулеба Очільник МЗС України

Як змусити Росію виконувати зобов’язання

Тож, за словами Кулеби, Україна знає, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть добросовісно.

Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Перший — це успіх на полі бою, а другий — наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи. Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Поширити

Кулеба підкреслив, що мета цього саміту — об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії.