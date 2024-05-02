За яких умов можуть відбутися переговори між Україною та РФ — відповідь Кулеби

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що є лише два способи змусити Росію діяти добросовісно за столом переговорів.
Чому Росії не буде на Глобальному саміті миру
Кулеба розповів в інтерв'ю Foreign Policy відповів на питання журналіста, який сенс мирного саміту у Швейцарії, якщо на ньому не буде РФ.
Міністр зазначив, що ця теза справедлива, якщо розглядати війну, яку Росія розпочала проти України, за допомогою підручникової дипломатії, тому що всі підручники говорять, що для переговорів потрібні дві сторони.
Як змусити Росію виконувати зобов’язання
Тож, за словами Кулеби, Україна знає, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть добросовісно.
Кулеба підкреслив, що мета цього саміту — об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії.
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