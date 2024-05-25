Путин хочет захватить Прибалтику — боец 3-й ОШБр "Латвиец"

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов в интервью Online.UA озвучил прогноз относительно того, когда диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию,

Прибалтика все еще остается целью для Путина

По мнению воина, странам Балтии крайне важно начать готовиться к худшему развитию событий: не только Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Он также обратил внимание на то, что Литва действительно не теряет время и уже давно начала процесс подготовки к возможному вторжению РФ.

Это (вторжение РФ — ред.) произойдет в двух вариантах: когда они попытаются захватить полностью Украину, но не получится. Или же второй вариант — если у них (россиян — ред.) сейчас с Харьковом что-то прогорит. У них не получится захватить Харьков — это 100%, что не получится. Мы его не отдадим просто так. Тогда они, возможно, захотят захватить немного Прибалтики. У меня почему-то такие мнения. Никита "Латвиец" Таренов Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена"

Латвия будет воевать с Россией, если Путин начнет вторжение

Как считает боец 3-й ОШБр, латвийцы никогда не смогут смириться с российской оккупацией, поэтому сразу приступят к борьбе, если возникнет такая потребность.

Он также добавил, что в Латвии очень много патриотов, которые так просто не отдадут путинскому режиму свою родину.

Никита Таренов также подтвердил, что в его стране детей с 9-летнего возраста могут научить, как правильно обращаться с оружием, ориентироваться на местности, лечить раненых и другим важным вещам.