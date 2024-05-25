Путин хочет захватить Прибалтику — боец 3-й ОШБр "Латвиец"

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов в интервью Online.UA озвучил прогноз относительно того, когда диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию,
Прибалтика все еще остается целью для Путина
По мнению воина, странам Балтии крайне важно начать готовиться к худшему развитию событий: не только Латвии, но и в Литве и Эстонии.
Он также обратил внимание на то, что Литва действительно не теряет время и уже давно начала процесс подготовки к возможному вторжению РФ.
Латвия будет воевать с Россией, если Путин начнет вторжение
Как считает боец 3-й ОШБр, латвийцы никогда не смогут смириться с российской оккупацией, поэтому сразу приступят к борьбе, если возникнет такая потребность.
Он также добавил, что в Латвии очень много патриотов, которые так просто не отдадут путинскому режиму свою родину.
Никита Таренов также подтвердил, что в его стране детей с 9-летнего возраста могут научить, как правильно обращаться с оружием, ориентироваться на местности, лечить раненых и другим важным вещам.
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