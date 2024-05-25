Путин хочет захватить Прибалтику — боец 3-й ОШБр "Латвиец"
Категория
Украина
Дата публикации

Путин хочет захватить Прибалтику — боец 3-й ОШБр "Латвиец"

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов в интервью Online.UA озвучил прогноз относительно того, когда диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию,

Прибалтика все еще остается целью для Путина

По мнению воина, странам Балтии крайне важно начать готовиться к худшему развитию событий: не только Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Он также обратил внимание на то, что Литва действительно не теряет время и уже давно начала процесс подготовки к возможному вторжению РФ.

Это (вторжение РФ — ред.) произойдет в двух вариантах: когда они попытаются захватить полностью Украину, но не получится. Или же второй вариант — если у них (россиян — ред.) сейчас с Харьковом что-то прогорит. У них не получится захватить Харьков — это 100%, что не получится. Мы его не отдадим просто так. Тогда они, возможно, захотят захватить немного Прибалтики. У меня почему-то такие мнения.

Никита "Латвиец" Таренов

Никита "Латвиец" Таренов

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена"

Латвия будет воевать с Россией, если Путин начнет вторжение

Как считает боец 3-й ОШБр, латвийцы никогда не смогут смириться с российской оккупацией, поэтому сразу приступят к борьбе, если возникнет такая потребность.

Он также добавил, что в Латвии очень много патриотов, которые так просто не отдадут путинскому режиму свою родину.

Никита Таренов также подтвердил, что в его стране детей с 9-летнего возраста могут научить, как правильно обращаться с оружием, ориентироваться на местности, лечить раненых и другим важным вещам.

Если действительно начнется вторжение (РФ — ред.), то очень много латвийцев возьмут в руки оружие и будут воевать за Латвию, — озвучил свой прогноз “Латвиец”.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
The Economist раскрыл реальный план Путина на Харьков
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан неожиданно высмеял Путина и армию РФ — видео
Виктор Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин цинично заявил о постоянной готовности России к переговорам с Украиной — видео
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?