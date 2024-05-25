В России набирает обороты новый громкий скандал. Как оказалось, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53"). Что важно понимать, это место, где он живет, проводит совещания Совбеза. Случилось это, как указано "из-за полного идиотизма".

В открытом доступе оказалось много данных о резиденции Путина в Ново-Огарево

Первыми подробностями резонансного скандала в стране-агрессорке РФ поделился оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как удалось узнать, за хищение денег, которые выделили на реконструкцию этой резиденции, была осуждена группа сотрудников ФСО и бизнесменов.

Несмотря на то, что большинство материалов дела было засекречено, особенно часть, где подробно описываются "внутренности" резиденции диктатора, в открытом доступе оказалось много важной информации.

Что важно понимать, это произошло после того, СКР и ФСО решили еще подать на обвиняемых и гражданский иск.

И сюрприз... Без грифов по гражданскому делу оказались документы по уголовному делу с описанием тех же "внутренностей" Ново-Огарево, их спецификацией, секретами и т.д. Сейчас материалы в Мосгорсуде и даже с сайта суда можно скачать часть материалов. Остальные в доступе в самом суде, — отмечает ВЧК-ОГПУ. Поделиться

Самым интересным моментом является то, что резиденция Путина в Ново-Огарево считается одним из самых засекреченных объектов РФ.

Что стало известно о резиденции Путина в Ново-Огарево

Ни для кого не секрет, что именно там проходят совещания Совбеза, а также может находиться бункер нелегитимного главы Кремля.

В слитых документах речь идет о том, что в помещениях, так сказать, для персонала, постоянно дежурят: четыре врача, 111 охранников.

Кроме того, указано, что охранники дежурят в четыре смены по 2 часа. Для охранников из ФСО прямо на территории, где живет Путин, оборудован тир со стрелковой галереей, длиной 50 м.