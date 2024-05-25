Путин готовит масштабную чистку в своем окружении. Что происходит

Британские разведчики пришли к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин настроен устранить из своего окружения всех, кто мешает ему вести войну против Украины, в том числе тех, кто разворовывает деньги. В первую очередь речь идет об арестах в Минобороны России.
В МО РФ продолжат лететь головы
Министерство обороны Великобритании обратило внимание на то, насколько серьезна проблема коррупции в структурах российского оборонного ведомства.
Это означает, что Путин продолжит аресты всех чиновников, причастных к хищению средств на войну против Украины.
Британская разведка напомнила о последнем случае в серии арестов МО РФ. Речь идет о случае, когда 23 мая задержала по подозрению во взяточничестве заместителя председателя Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.
Как отмечают разведчики, недавно задержанный Шамарин был главой директората коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту — Халил Арсланов — также был преследован за коррупцию.
Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов, — прогнозируют в МО Великобритании.
Кто подтолкнул Путина к кадровым перестановкам
Как удалось узнать журналистам The Independent, на решение нелегитимного президента РФ Владимира Путина существенно повлиял заместитель директора ФСБ Сергей Королев.
Кроме того, указано, что именно он имеет отношение к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.
Западные разведки рассказали СМИ, что Сергей Королев — достаточно известный чекист, быстро усиливающий свои позиции на российской политической арене.
К этому Путина подтолкнул Сергей Королев.
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