Путин готовит масштабную чистку в своем окружении. Что происходит
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Политика
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Путин готовит масштабную чистку в своем окружении. Что происходит

Минобороны Британии
Путин
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Британские разведчики пришли к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин настроен устранить из своего окружения всех, кто мешает ему вести войну против Украины, в том числе тех, кто разворовывает деньги. В первую очередь речь идет об арестах в Минобороны России.

В МО РФ продолжат лететь головы

Министерство обороны Великобритании обратило внимание на то, насколько серьезна проблема коррупции в структурах российского оборонного ведомства.

Это означает, что Путин продолжит аресты всех чиновников, причастных к хищению средств на войну против Украины.

Британская разведка напомнила о последнем случае в серии арестов МО РФ. Речь идет о случае, когда 23 мая задержала по подозрению во взяточничестве заместителя председателя Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Это последовало за недавними арестами других высокопоставленных должностных лиц Минобороны РФ, также подозреваемых в коррупции, — заместителя министра обороны Тимура Иванова и главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова, — сказано в отчете Минобороны Британии.

Как отмечают разведчики, недавно задержанный Шамарин был главой директората коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту — Халил Арсланов — также был преследован за коррупцию.

Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов, — прогнозируют в МО Великобритании.

Кто подтолкнул Путина к кадровым перестановкам

Как удалось узнать журналистам The Independent, на решение нелегитимного президента РФ Владимира Путина существенно повлиял заместитель директора ФСБ Сергей Королев.

Кроме того, указано, что именно он имеет отношение к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Западные разведки рассказали СМИ, что Сергей Королев — достаточно известный чекист, быстро усиливающий свои позиции на российской политической арене.

В мае Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу, назначив его секретарем Совбеза, а предыдущий секретарь Николай Патрушев неожиданно для всех был назначен помощником президента по судостроению.

К этому Путина подтолкнул Сергей Королев.

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