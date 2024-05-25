Путин и Ким Чен Ын готовят неприятный сюрприз для Байдена и Трампа — NBC News
Категория
Мир
Дата публикации

Путин и Ким Чен Ын готовят неприятный сюрприз для Байдена и Трампа — NBC News

Путин
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Источник:  NBC News

NBC News узнало от своих инсайдеров, что КНДР может прибегнуть к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие в преддверии президентских выборов в США. К этому Ким Чен Ына подталкивает нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Путин может попытаться сорвать выборы в США

Официальный Вашингтон обеспокоен фактом усиления военного союза между Москвой и Пхеньяном, что может существенно расширить ядерный потенциал КНДР, а также усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мы не сомневаемся, что Северная Корея будет провоцировать в этом году. Вопрос лишь в том, насколько эскалационным это все будет, — заявил журналистам анонимный источник в разведке США.

Что важно понимать, американские разведчики много раз обвиняли Кремль во вмешательстве в выборы 2016 года, чтобы помочь выбрать Трампа.

У команды Джо Байдена всегда были напряженные отношения с Россией, которые совсем разрушились после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Путин снова собирается с визитом в КНДР

Согласно данным журналистов, уже в скором времени российский диктатор посетит Северную Корею для встречи с Кимом.

Разведка США узнала, что они намерены подписать соглашение о расширении передачи военных технологий Пхеньяну.

Путин предоставляет Северной Корее технологии атомных подлодок и баллистических ракет в обмен на то, что Пхеньян отправляет России большое количество боеприпасов для войны в Украине. Северная Корея предоставляет России больше вооружений, чем Европа предоставляет Украине, включая миллионы артиллерийских снарядов, — пишет издание.

Кроме того, недавно выяснилось, что страна-агрессорка РФ может помочь КНДР сделать последние шаги, необходимые для спуска на воду ее первой подводной лодки, способной запустить ядерную ракету.

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