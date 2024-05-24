Самолет Януковича прилетел на место встречи Путина и Лукашенко — партизаны
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Самолет Януковича прилетел на место встречи Путина и Лукашенко — партизаны

Янукович
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

Согласно данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", 24 мая в Беларуси приземлился самолет бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Янукович мог прилететь на встречу к Путину и Лукашенко

В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617), — сказано в заявлении партизан.

Они также уточняют, что пока не могут ответить, кто именно может быть на борту, однако обращают внимание на то, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.

Согласно данным украинских разведчиков, тогда команда Владимира Путина готовила Януковича к спецоперации — по одному из сценариев его могли попытаться объявить "президентом Украины".

Зачем Путин прилетел в Лукашенко

По словам российского диктатора Владимира Путина, он прибыл в Беларусь на встречу с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы обсудить вопросы безопасности, а также участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях, — заявил глава Кремля.

Вечером 23 мая самолет российского диктатора совершил посадку в аэропорту белорусской столицы.

Позже стало известно, что в аэропорту Минска уже состоялся первый короткий разговор нелегитимных президентов России и Белоруссии.

Пресс-служба Александра Лукашенко уточняет, что 24 мая переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составе.

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