Самолет Януковича прилетел на место встречи Путина и Лукашенко — партизаны

Согласно данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", 24 мая в Беларуси приземлился самолет бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.
Янукович мог прилететь на встречу к Путину и Лукашенко
Они также уточняют, что пока не могут ответить, кто именно может быть на борту, однако обращают внимание на то, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.
Согласно данным украинских разведчиков, тогда команда Владимира Путина готовила Януковича к спецоперации — по одному из сценариев его могли попытаться объявить "президентом Украины".
Зачем Путин прилетел в Лукашенко
По словам российского диктатора Владимира Путина, он прибыл в Беларусь на встречу с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы обсудить вопросы безопасности, а также участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Вечером 23 мая самолет российского диктатора совершил посадку в аэропорту белорусской столицы.
Позже стало известно, что в аэропорту Минска уже состоялся первый короткий разговор нелегитимных президентов России и Белоруссии.
Пресс-служба Александра Лукашенко уточняет, что 24 мая переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составе.
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