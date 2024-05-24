Путин планирует объявить в России новую волну "частичной мобилизации"

Как удалось узнать изданию Financial Times, нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен начать новую волну "частичной мобилизации" в конце 2024 года или начале 2025-го.

Путин продолжает бросать сотни тысяч россиян в мясорубку войны

Журналисты напоминают, что в сентябре 2022 года российский диктатор впервые подписал указ о мобилизации 300 000 человек, что стало причиной масштабных волнений в российском обществе.

Это испугало Путина и его команду, поэтому сейчас они пытаются убеждать российский мужчин подписывать контракты.

Как узнали недавно британские разведчики, страна-агрессорка вербует около 30 000-40 000 солдат ежемесячно.

Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россияне пойти воевать, — отмечает редакция издания. Поделиться

Как власти Украины комментируют мобилизационные процессы в России

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в 2023 году страна-агрессорка завербовала более 385 000 солдат.

В настоящее время армия РФ не прекращает штурмовать позиции украинских защитников всем доступным ей личным составом.

Командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечает: нельзя игнорировать тот факт, что враг располагает огромными экономическими, военно-промышленными и кадровыми ресурсами.

В целях сохранения преимущества на поле боя России, рано или поздно, придется выйти за рамки устоявшейся стратегии набора кадров, поскольку без этого невозможно провести новое большое наступление.