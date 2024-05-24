Путин планирует объявить в России новую волну "частичной мобилизации"

Как удалось узнать изданию Financial Times, нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен начать новую волну "частичной мобилизации" в конце 2024 года или начале 2025-го.
Путин продолжает бросать сотни тысяч россиян в мясорубку войны
Журналисты напоминают, что в сентябре 2022 года российский диктатор впервые подписал указ о мобилизации 300 000 человек, что стало причиной масштабных волнений в российском обществе.
Это испугало Путина и его команду, поэтому сейчас они пытаются убеждать российский мужчин подписывать контракты.
Как узнали недавно британские разведчики, страна-агрессорка вербует около 30 000-40 000 солдат ежемесячно.
Как власти Украины комментируют мобилизационные процессы в России
По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в 2023 году страна-агрессорка завербовала более 385 000 солдат.
В настоящее время армия РФ не прекращает штурмовать позиции украинских защитников всем доступным ей личным составом.
Командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечает: нельзя игнорировать тот факт, что враг располагает огромными экономическими, военно-промышленными и кадровыми ресурсами.
В целях сохранения преимущества на поле боя России, рано или поздно, придется выйти за рамки устоявшейся стратегии набора кадров, поскольку без этого невозможно провести новое большое наступление.
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