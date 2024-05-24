Путін планує оголосити в Росії нову хвилю "часткової мобілізації"

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір розпочати нову хвилю "часткової мобілізації" в кінці 2024 року чи на початку 2025-го.

Путін продовжує кидати сотні тисяч росіян у м’ясорубку війни

Журналісти нагадують про те, що у вересні 2022 року російський диктатор уперше підписав указ про мобілізацію 300 000 осіб.

Це стало причиною масштабних хвилювань в російському суспільстві.

Це злякало Путіна та його команду, тому вони наразі намагаються переконувати чоловіків підписувати контракти.

Як дізналися нещодавно британські розвідники, країна-агресорка вербує близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати, — наголошує редакція видання. Поширити

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За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у 2023 році країна-агресорка завербувала понад 385 000 солдатів.

Наразі армія РФ не припиняє штурмувати позиції українських захисників всім доступним їй особовим складом.

Командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко наголошує: не можна ігнорувати той факт, що ворог має у своєму розпорядженні величезні економічні, військово-промислові та кадрові ресурси.

З метою збереження переваги на полі бою Росії, рано чи пізно, доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів, оскільки без цього неможливо провести новий великий наступ.