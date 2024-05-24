Путін планує оголосити в Росії нову хвилю "часткової мобілізації"
Категорія
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Путін планує оголосити в Росії нову хвилю "часткової мобілізації"

Путін
Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір розпочати нову хвилю "часткової мобілізації" в кінці 2024 року чи на початку 2025-го. 

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Журналісти нагадують про те, що у вересні 2022 року російський диктатор уперше підписав указ про мобілізацію 300 000 осіб.

Це стало причиною масштабних хвилювань в російському суспільстві.

Це злякало Путіна та його команду, тому вони наразі намагаються переконувати чоловіків підписувати контракти.

Як дізналися нещодавно британські розвідники, країна-агресорка вербує близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати, — наголошує редакція видання.

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За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у 2023 році країна-агресорка завербувала понад 385 000 солдатів.

Наразі армія РФ не припиняє штурмувати позиції українських захисників всім доступним їй особовим складом.

Командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко наголошує: не можна ігнорувати той факт, що ворог має у своєму розпорядженні величезні економічні, військово-промислові та кадрові ресурси.

З метою збереження переваги на полі бою Росії, рано чи пізно, доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів, оскільки без цього неможливо провести новий великий наступ.

До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою, — попередив інсайдер журналістів.

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