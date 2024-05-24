Путін планує оголосити в Росії нову хвилю "часткової мобілізації"

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір розпочати нову хвилю "часткової мобілізації" в кінці 2024 року чи на початку 2025-го.
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Журналісти нагадують про те, що у вересні 2022 року російський диктатор уперше підписав указ про мобілізацію 300 000 осіб.
Це стало причиною масштабних хвилювань в російському суспільстві.
Це злякало Путіна та його команду, тому вони наразі намагаються переконувати чоловіків підписувати контракти.
Як дізналися нещодавно британські розвідники, країна-агресорка вербує близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.
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За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у 2023 році країна-агресорка завербувала понад 385 000 солдатів.
Наразі армія РФ не припиняє штурмувати позиції українських захисників всім доступним їй особовим складом.
Командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко наголошує: не можна ігнорувати той факт, що ворог має у своєму розпорядженні величезні економічні, військово-промислові та кадрові ресурси.
З метою збереження переваги на полі бою Росії, рано чи пізно, доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів, оскільки без цього неможливо провести новий великий наступ.
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