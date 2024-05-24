Українські воїни можуть залишитися без Starlink

Солдати РФ роблять все можливе, щоб унеможливити функціонування української служби Starlink, застосувавши передову технологію для втручання в супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска.

Це стало причиною чергових збоїв на північній лінії фронту.

Напередодні нового наступу РФ на Харківську область бійці 92-ї десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс — супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який вони використовували для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників.

Starlink був критично важливим для української армії з перших днів війни. Без повноцінної роботи терміналів вони не могли швидко спілкуватися та ділитися оперативною інформацією. Саме це і сталося на новій лінії північного фронту, — пише видання. Поширити

Секретна зброя РФ проти Starlink

За словами міністра цифрових технологій України Михайла Федорова, останні атаки країни-агресорки на Starlink були спрямовані на використання нових і більш передових технологій.

Варто зазначити, що раніше служба надзвичайно добре витримувала перешкоди, зокрема вплив РЕБів, однак ситуація різко змінилася.

Росіяни зараз тестують різні механізми, щоб порушити якість з’єднань Starlink, тому що це дуже важливо для нас, — попередив міністр. Поширити

Як зазначає Карі Бінген, ексчиновниця Пентагону та експертка з радіоелектронної боротьби, Starlink та інші супутникові зв’язки можуть бути порушені використанням високопотужної радіочастоти для перевантаження з’єднань.

Вона також звернула увагу на те, що невидимі атаки зазвичай здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею.

Також лунають версії про те, що росіяни навчилися краще створювати перешкоди для сигналу між супутниками та наземними терміналами Starlink за допомогою потужних і точних перешкод.