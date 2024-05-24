ЗСУ знищили понад 1200 військових РФ та 13 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 498 940 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1240 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7635 (+13) од;

бойових броньованих машин — 14775 (+27) од;

артилерійських систем — 12902 (+42) од;

РСЗВ — 1080 (+3) од;

засоби ППО — 813 од;

літаків — 356 (+1) од;

гелікоптерів — 326 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10401 (+10);

крилаті ракети — 2209;

кораблі /катери — 27 од;

підводні човни — 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17569 (+56) од;

спеціальна техніка — 2101 (+7).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку, майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп'янському напрямку.

Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Страждають цивільні люди та підприємства. Вдень, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.

На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються.

На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів. Російські загарбники скинули два КАБи — двічі ворожі Су-34 били в район Лимана.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито.