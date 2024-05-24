ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ и 13 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 498940 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7635 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед;

артиллерийских систем — 12902 (+42) ед;

РСЗО — 1080 (+3) ед;

средства ПВО — 813 ед;

самолетов — 356 (+1) ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10);

крылатые ракеты — 2209;

корабли /катера — 27 ед;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед;

специальная техника — 2101 (+7).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

Больше всего боеприкосновений произошло на Покровском направлении, почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении.

Харьковщина страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Страдают гражданские люди и предприятия. Днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое.

На Харьковском направлении захватчики четырежды пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Продолжаются бои в районах деревень Старица и Тихое. Ситуация контролируется. Утраты неприятеля уточняются.

На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них продолжается.

На Лиманском направлении отражены шесть атак врага у Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа — дважды вражеские Су-34 избивали в район Лимана.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боеприкосновений, а еще 13 вражеских атак уже отбиты.