ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ и 13 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 498940 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7635 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед;
артиллерийских систем — 12902 (+42) ед;
РСЗО — 1080 (+3) ед;
средства ПВО — 813 ед;
самолетов — 356 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10);
крылатые ракеты — 2209;
корабли /катера — 27 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед;
специальная техника — 2101 (+7).
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
Больше всего боеприкосновений произошло на Покровском направлении, почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении.
Харьковщина страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Страдают гражданские люди и предприятия. Днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое.
На Харьковском направлении захватчики четырежды пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Продолжаются бои в районах деревень Старица и Тихое. Ситуация контролируется. Утраты неприятеля уточняются.
На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них продолжается.
На Лиманском направлении отражены шесть атак врага у Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа — дважды вражеские Су-34 избивали в район Лимана.
На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется.
На Покровском направлении продолжаются девять боеприкосновений, а еще 13 вражеских атак уже отбиты.
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