ВСУ в течение суток отразили 79 атак армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение суток отразили 79 атак армии РФ

Генштаб ВСУ
ЗСУ
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Украинские военные в течение суток 79 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери.

Последствия атак армии РФ по Украине

По состоянию на 21:00 23 мая оккупанты совершили 79 атак на позиции сил обороны Украины.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Управляемыми авиабомбами враг продолжает равнять с землей город Волчанск и окрестности.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

Больше всего боеприкосновений сегодня произошло на Покровском направлении, почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении.

Харьковщина страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Страдают гражданские люди и предприятия. Днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое.

На Харьковском направлении захватчики четырежды пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Продолжаются бои в районах деревень Старица и Тихое. Ситуация контролируется. Утраты неприятеля уточняются.

На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них продолжается.

На Лиманском направлении отражены шесть атак врага у Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа — дважды вражеские Су-34 избивали в район Лимана.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боеприкосновений, а еще 13 вражеских атак уже отбиты.

Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Украинские воины охотятся на врага в воздухе — сегодня уничтожен российский штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас ведутся бои в районе Красногоровки.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.

В Приднепровском направлении враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.

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