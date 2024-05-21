Российские войска обстреляли Херсон. Есть раненые

Во вторник, 21 мая, оккупанты атаковали Херсон. Известно о трех травмированных.
Что известно об обстреле Херсона
Около 16 часов под обстрелом оказался Шуменский микрорайон. Повреждена многоэтажка.
Пока известно о трех травмированных.
Среди них — 15-летний парень. Его госпитализировали.
У 50-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, перелом бедра и контузию. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
Также ранение ноги получила 71-летняя местная жительница. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.
Ситуация в Херсонской области
Часть Херсонской области оккупировали россияне в начале полномасштабного вторжения. ВСУ уволили Херсон и правобережную часть области осенью 2022 года.
В настоящее время российские войска атакуют Херсон и освобожденные населенные пункты почти каждый день.
Также российские оккупанты пытаются снова захватить остров Нестрига на Херсонщине.
Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Они уже гидроцикл применили, это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло. Количество людей в русской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее.
Также Плетенчук отметил, что не исключено, что враг будет повторять и усиливать попытки штурма благодаря увеличению единиц техники.
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