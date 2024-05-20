Армия РФ ударила по Херсонщине. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Херсонщине. Есть раненые

Херсонская ОВА
Белозерка
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Российские оккупационные войска нанесли удар по Белозерке Херсонской области.

В результате удара РФ по Херсонщине пострадали два человека

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Вечеро армия РФ атаковала Белозерку. Под вражеский удар попали два человека — 74-летний мужчина и женщина, 64 года. У обоих - минно-взрывные травмы. Пострадавших госпитализировали, говорится в сообщении.

Также сегодня россияне нанесли удар по предприятию Херсона. В результате удара погиб человек.

Армия РФ атаковала одно из предприятий Днепровского района. В результате удара погиб мужчина, еще один — получил ранение.

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Херсонской МВА

Один человек получил смертельные ранения. А 72-летний местный с минно-взрывной травмой доставлен в больницу.

Ситуация в Херсонской области

Часть Херсонской области оккупировали россияне в начале полномасштабного вторжения. ВСУ уволили Херсон и правобережную часть области осенью 2022 года.

В настоящее время российские войска атакуют Херсон и освобожденные населенные пункты почти каждый день.

Также российские оккупанты пытаются снова захватить остров Нестрига на Херсонщине.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Они уже гидроцикл применили, это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло. Количество людей в русской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее.

Также Плетенчук отметил, что не исключено, что враг будет повторять и усиливать попытки штурма благодаря увеличению единиц техники.

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