Российские оккупационные войска нанесли удар по Белозерке Херсонской области.
В результате удара РФ по Херсонщине пострадали два человека
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Также сегодня россияне нанесли удар по предприятию Херсона. В результате удара погиб человек.
Один человек получил смертельные ранения. А 72-летний местный с минно-взрывной травмой доставлен в больницу.
Ситуация в Херсонской области
Часть Херсонской области оккупировали россияне в начале полномасштабного вторжения. ВСУ уволили Херсон и правобережную часть области осенью 2022 года.
В настоящее время российские войска атакуют Херсон и освобожденные населенные пункты почти каждый день.
Также российские оккупанты пытаются снова захватить остров Нестрига на Херсонщине.
Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Они уже гидроцикл применили, это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло. Количество людей в русской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее.
Также Плетенчук отметил, что не исключено, что враг будет повторять и усиливать попытки штурма благодаря увеличению единиц техники.
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