В результаті удару РФ по Херсонщині постраждало двоє осіб

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Увечері російська армія атакувала Білозерку. Під ворожий удар потрапили двоє людей — 74-річний чоловік та жінка, 64 років. В обох — мінно-вибухові травми. Потерпілих шпиталізували, — йдеться в повідомленні. Поширити

Також сьогодні росіяни завдали удару по підприємству Херсона. В результаті удару загинула людина.

Армія РФ атакувала одне з підприємств Дніпровського району. Внаслідок удару загинув чоловік, ще один — дістав поранення. Роман Мрочко Херсонської МВА

Один чоловік дістав смертельні поранення. А 72-річного місцевого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

Ситуація у Херсонській області

Частину Херсонської області окупували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Наразі російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щодня.

Також російські окупанти намагаються знову захопити острів Нестрига на Херсонщині.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше.

Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.