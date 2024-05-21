Російські війська обстріляли Херсон. Є поранені

У вівторок, 21 травня, окупанти атакували Херсон. Відомо про трьох травмованих.

Що відомо про обстріл Херсону

Російські війська продовжують бити по житлових кварталах Херсона, — говориться у повідомленні ОВА. Поширити

Близько 16:00 під обстрілом опинився Шуменський мікрорайон. Пошкоджено багатоповерхівку.

Наразі відомо про трьох травмованих.

Серед них — 15-річний хлопець. Його шпиталізували.

У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні.

Також поранення ноги отримала 71-річна місцева жителька. Нині медики надають їй необхідну допомогу.

Ситуація у Херсонській області

Частину Херсонської області окупували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Наразі російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щодня.

Також російські окупанти намагаються знову захопити острів Нестрига на Херсонщині.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше.

Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.