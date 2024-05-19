Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Берислав. Есть раненые

В городе Берислав Херсонской области в результате вражеской атаки БЛПА 19 мая пострадали пять мирных жителей. Ранения получили две женщины и трое мужчин.
Что известно об обстреле Берислава
Областная военная администрация сообщила в Telegram, что трое пострадавших в результате сброса взрывчатки со вражеского дрона являются родственниками. Это 21-летний мужчина и женщины 42 и 71 года. В медицинское учреждение они попали в состояние средней тяжести.
Еще двое жителей Берислава после дронового обстрела обратились в больницу самостоятельно.
Это двое мужчин 59 и 70 лет. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. Один из пострадавших получил ранение спины.
Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин добавил в Facebook, что (по состоянию на 14:00 19 мая) из-за российских обстрелов временно без электричества оказались девять населенных пунктов Бериславского района.
оккупанты повредили линию электропередачи. Без света остались Суханово, Красный Яр, Костырка, Урожайное, Новорайск, Кошары, Зажиточное, Степное и Максима Горького.
Энергетики начнут ремонт, чтобы быстрее вернуть свет в дома, как только позволит ситуация с безопасностью.
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