Російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислав. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислав. Є поранені

Херсонська ОВА
дрон
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У місті Берислав Херсонської області внаслідок ворожої атаки БЛПА 19 травня постраждали п'ять мирних жителів. Поранення дістали дві жінки та троє чоловіків.

Що відомо про обстріл Бериславу

Обласна військова адміністрація повідомила в Telegram, що троє потерпілих внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона є родичами. Це 21-річний чоловік і жінки 42 та 71 років. До медичного закладу вони потрапили у стані середньої тяжкості.

Ще двоє мешканців Берислава після дронового обстрілу звернулися до лікарні самостійно.

Це двоє чоловіків 59 та 70 років. В обох діагностували мінно-вибухові травми й контузії. Один із потерпілих дістав поранення спини.

Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу, — запевнила пресслужба ОВА.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін додав у Facebook, що (станом на 14:00 19 травня) через російські обстріли тимчасово без електрики опинилися дев'ять населених пунктів Бериславського району.

Окупанти пошкодили лінію електропередачі. Без світла залишилися Суханове, Червоний Яр, Костирка, Урожайне, Новорайськ, Кошари, Заможне, Степне та Максима Горького.

Енергетики почнуть ремонт, щоб швидше повернути світло до домівок, як тільки дозволить безпекова ситуація.

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