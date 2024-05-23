ВСУ отразили 16 атак армии РФ на Покровском направлении

На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес трех авиаударов, избивал неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.