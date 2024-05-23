ВСУ отразили 16 атак армии РФ на Покровском направлении

Больше всего штурмов российская террористическая армия совершает в полосах обороны воинских частей на Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают давление и дают решительный отпор группам противника.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 17.00 23.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес трех авиаударов, избивал неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.
На Краматорском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отбивать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируется. Захватчики нанесли еще два авиаудара — били с вооружения штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Северного.
На Покровском направлении идет семь боевых столкновений, в том числе на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общей сложности враг предпринял уже 16 попыток улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко препятствуют оккупантам. Свои действия российские террористы поддержали шестью авиаударами — сегодня авиабомбы падали возле Евгеньевки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового, а НАР враг применил неподалеку от Уманского.
Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 22 мая ликвидировали 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7622 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 14748 (+27) ед;
артиллерийских систем — 12860 (+40) ед;
РСЗО — 1077 ед;
средств ПВО — 813 (+1) ед.;
самолетов — 355 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10391 (+45) ед;
крылатых ракет — 2209 (+1) ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17513 (+71) ед;
специальной техники — 2094 (+4) ед.
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