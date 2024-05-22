Бійці 54-ї ОМБ показали, як військовий окупаційної армії РФ намагається лопатою відбитись від їхнього дрону.
Що відомо про нове ППО “Лопата” на озброєнні армії РФ
Зазначається, що дрон операторів 54-ї ОМБ на одному з напрямків виявив російського окупанта в окопі.
У момент виявлення воєнний злочинець армії РФ намагався посилити оборонні укріплення траншеї.
На записі, зробленому з висоти, зафіксовано, як дрон підлітає до росіянина, а він застосовує дуже незвичайний для такої ситуації метод боротьби.
Зокрема, щосили розмахує лопатою, щоб відбитися від безпілотника. Виходячи із відео, бій завершився не на користь загарбника — стався вибух.
Українські військові жартома зазначили, що у російських окупантів з’явився новий ЗРК "Лопата".
Користувачі соцмереж також припустили, що окупант, ймовірно, вирішив зіграти у традиційну для росіян "російську рулетку".
Як ЗСУ нищать російських окупантів у Вовчанську
Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську.
Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську. pic.twitter.com/WG7Xtx5TPe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2024
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