В ЗСУ висміяли спробу військового РФ відбитись лопатою від дрону — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ висміяли спробу військового РФ відбитись лопатою від дрону — відео

Військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

Бійці 54-ї ОМБ показали, як військовий окупаційної армії РФ намагається лопатою відбитись від їхнього дрону. 

Що відомо про нове ППО “Лопата” на озброєнні армії РФ

Зазначається, що дрон операторів 54-ї ОМБ на одному з напрямків виявив російського окупанта в окопі.

У момент виявлення воєнний злочинець армії РФ намагався посилити оборонні укріплення траншеї.

На записі, зробленому з висоти, зафіксовано, як дрон підлітає до росіянина, а він застосовує дуже незвичайний для такої ситуації метод боротьби.

Зокрема, щосили розмахує лопатою, щоб відбитися від безпілотника. Виходячи із відео, бій завершився не на користь загарбника — стався вибух.

Українські військові жартома зазначили, що у російських окупантів з’явився новий ЗРК "Лопата".

Новий ЗРК "Лопата" в о*ків. Робота пілотів 3 батальйону 54 ОМБР, — зазначається у повідомленні військових.

Користувачі соцмереж також припустили, що окупант, ймовірно, вирішив зіграти у традиційну для росіян "російську рулетку".

Як ЗСУ нищать російських окупантів у Вовчанську

Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську.

Бойові дії у Вовчанську з GoPro: знищена група ворожої піхоти! Уривок з боїв на Харківському напрямку, десантникам 82 ОДШБр вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом, — йдеться у повідомленні військових.

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