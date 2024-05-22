Бойцы 54-й ОМБ показали, как военный оккупационной армии РФ пытается лопатой отбиться от их дрона.
Что известно о новом ПВО "Лопата" на вооружении армии РФ
Отмечается, что дрон операторов 54-й ОМБ на одном из направлений обнаружил российского оккупанта в окопе.
В момент обнаружения военный преступник армии РФ пытался усилить оборонительные укрепления траншеи.
На записи, сделанной с высоты, зафиксировано, как дрон подлетает к россиянину, а он применяет очень необычный для такой ситуации метод борьбы.
В частности, изо всех сил размахивает лопатой, чтобы отбиться от беспилотника. Выходя из видео, бой завершился не в пользу захватчика — произошел взрыв.
Украинские военные в шутку отметили, что у российских оккупантов появился новый ЗРК "Лопата".
Пользователи соцсетей также предположили, что кафир, вероятно, решил сыграть в традиционную для россиян "российскую рулетку".
Как ВСУ уничтожают российских окупантов в Волчанске
Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили группу российской пехоты в Волчанске.
Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську. pic.twitter.com/WG7Xtx5TPe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2024
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