В ВСУ высмеяли попытку военного РФ отбиться лопатой от дрона — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ высмеяли попытку военного РФ отбиться лопатой от дрона — видео

военный ВСУ
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Источник:  online.ua

Бойцы 54-й ОМБ показали, как военный оккупационной армии РФ пытается лопатой отбиться от их дрона.

Что известно о новом ПВО "Лопата" на вооружении армии РФ

Отмечается, что дрон операторов 54-й ОМБ на одном из направлений обнаружил российского оккупанта в окопе.

В момент обнаружения военный преступник армии РФ пытался усилить оборонительные укрепления траншеи.

На записи, сделанной с высоты, зафиксировано, как дрон подлетает к россиянину, а он применяет очень необычный для такой ситуации метод борьбы.

В частности, изо всех сил размахивает лопатой, чтобы отбиться от беспилотника. Выходя из видео, бой завершился не в пользу захватчика — произошел взрыв.

Украинские военные в шутку отметили, что у российских оккупантов появился новый ЗРК "Лопата".

Новый ЗРК "Лопата" у о*ков. Работа пилотов 3 батальона 54 ОМБР, отмечается в сообщении военных.

Пользователи соцсетей также предположили, что кафир, вероятно, решил сыграть в традиционную для россиян "российскую рулетку".

Как ВСУ уничтожают российских окупантов в Волчанске

Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили группу российской пехоты в Волчанске.

Боевые действия в Волчанске с GoPro: уничтожена группа вражеской пехоты! Отрывок из боев на Харьковском направлении, десантникам 82 ОДШБр удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту, — говорится в сообщении военных.

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