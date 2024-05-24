Украинские воины могут остаться без Starlink

Солдаты РФ делают все возможное, чтобы помешать функционированию украинской службы Starlink, применив передовую технологию для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска.

Это послужило причиной очередных сбоев на северной линии фронта.

В преддверии нового наступления РФ на Харьковскую область бойцы 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс — спутниковый интернет-сервис Starlink, который они использовали для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников.

Starlink был критически важен для украинской армии с первых дней войны. Без полноценной работы терминалов, они не могли быстро общаться и делиться оперативной информацией. Именно это и произошло на новой линии северного фронта, — пишет издание. Поделиться

Секретное оружие РФ против Starlink

По словам Министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, последние атаки страны-агрессорки на Starlink были направлены на использование новых и более передовых технологий.

Стоит отметить, что ранее служба очень хорошо выдерживала разные помехи, в частности влияние РЭБов, однако ситуация резко изменилась.

Россияне сейчас тестируют разные механизмы, чтобы нарушить качество соединений Starlink, потому что это очень важно для нас, — предупредил министр. Поделиться

Как отмечает Кари Бинген, экс-чиновница Пентагона и эксперт по радиоэлектронной борьбе, Starlink и другие спутниковые связи могут быть нарушены использованием высокомощной радиочастоты для перегрузки соединений.

Она также обратила внимание на то, что невидимые атаки обычно совершаются с транспортного средства с большой радиобашней.

Также звучат версии о том, что россияне научились лучше создавать помехи сигналу между спутниками и наземными терминалами Starlink с помощью мощных и точных помех.