Согласно данным американских журналистов, российские захватчики атаковали Starlink Вооруженных сил Украины секретной технологией перед наступлениям на Харьковскую область.
Украинские воины могут остаться без Starlink
Солдаты РФ делают все возможное, чтобы помешать функционированию украинской службы Starlink, применив передовую технологию для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска.
Это послужило причиной очередных сбоев на северной линии фронта.
В преддверии нового наступления РФ на Харьковскую область бойцы 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс — спутниковый интернет-сервис Starlink, который они использовали для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников.
Секретное оружие РФ против Starlink
По словам Министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, последние атаки страны-агрессорки на Starlink были направлены на использование новых и более передовых технологий.
Стоит отметить, что ранее служба очень хорошо выдерживала разные помехи, в частности влияние РЭБов, однако ситуация резко изменилась.
Как отмечает Кари Бинген, экс-чиновница Пентагона и эксперт по радиоэлектронной борьбе, Starlink и другие спутниковые связи могут быть нарушены использованием высокомощной радиочастоты для перегрузки соединений.
Она также обратила внимание на то, что невидимые атаки обычно совершаются с транспортного средства с большой радиобашней.
Также звучат версии о том, что россияне научились лучше создавать помехи сигналу между спутниками и наземными терминалами Starlink с помощью мощных и точных помех.
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