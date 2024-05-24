Літак Януковича прилетів на місце зустрічі Путіна та Лукашенка — партизани
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Літак Януковича прилетів на місце зустрічі Путіна та Лукашенка — партизани

Віктор Янукович
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

Згідно з даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 24 травня у Білорусі приземлився літак колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.

Янукович міг прилетіти на зустріч до Путіна та Лукашенка

О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617), — йдеться в заяві партизанів.

Вони також уточнюють, що наразі не можуть відповісти, хто саме може бути на борту, однак звертають увагу на те, що востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.

Згідно з даними українських розвідників, тоді команда Володимира Путіна готувала Януковича до спецоперації — за одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити "президентом України".

Навіщо Путін прилетів до Лукашенка

За словами російського диктатора Володимира Путіна, він прибув у Білорусь на зустріч з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб обговорити питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю.

Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах, — заявив очільник Кремля.

Увечері 23 травня літак російського диктатора здійснив посадку в аеропорту білоруської столиці.

Пізніше стало відомо, що в аеропорту Мінська уже відбулася перша коротка розмова нелегітимних президентів Росії та Білорусі.

Пресслужба Олександра Лукашенка уточнює, що 24 травня переговори відбудуться в Палаці незалежності в Мінську спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.

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