Літак Януковича прилетів на місце зустрічі Путіна та Лукашенка — партизани

Згідно з даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 24 травня у Білорусі приземлився літак колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.
Янукович міг прилетіти на зустріч до Путіна та Лукашенка
Вони також уточнюють, що наразі не можуть відповісти, хто саме може бути на борту, однак звертають увагу на те, що востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.
Згідно з даними українських розвідників, тоді команда Володимира Путіна готувала Януковича до спецоперації — за одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити "президентом України".
Навіщо Путін прилетів до Лукашенка
За словами російського диктатора Володимира Путіна, він прибув у Білорусь на зустріч з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб обговорити питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю.
Увечері 23 травня літак російського диктатора здійснив посадку в аеропорту білоруської столиці.
Пізніше стало відомо, що в аеропорту Мінська уже відбулася перша коротка розмова нелегітимних президентів Росії та Білорусі.
Пресслужба Олександра Лукашенка уточнює, що 24 травня переговори відбудуться в Палаці незалежності в Мінську спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.
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